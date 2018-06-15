Власти британского графства Камбрия запретили водителям такси вывешивать из окон государственные флаги во время Чемпионата мира по футболу. Полиция утверждает, что это будет отвлекать других водителей и провоцировать ДТП. С таким утверждением согласны не все.

Власти британского графства Камбрия запретили водителям такси вывешивать из окон государственные флаги во время Чемпионата мира по футболу. Полиция утверждает, что это будет отвлекать других водителей и провоцировать ДТП. С таким утверждением согласны не все, сообщает Metro."Мы не хотим, чтобы из-за торчащих из окна флагов, государственных и вообще любых, люди попадали в аварии", — заявил местный министр общественной безопасности Грэм Баркер.Один из сотрудников службы такси City-Lynx Taxis заявил, что такое ограничение разочаровывает, так как не дает возможность демонстрировать патриотизм. Водитель добавил, что на такси и так размещено много рекламы и других надписей, которые можно назвать отвлекающими."Никаких проблем из-за этого у нас не было", — отметил таксист.Ранее во время чемпионата мира 2006 года водителям такси в городе Эшфилд, Ноттингемшир, запретили вывешивать флаги из окон, опасаясь, что они могут угодить в глаз пассажирам соседних машин. После протестов флаги разрешили вывешивать со стороны водителей. А в Челтенхеме таксисты устроили массовые протесты против запрета на флаги, и власти пошли им навстречу.