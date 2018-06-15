Россия не даст спокойно спать финансисту Уильяму Браудеру, которого в РФ заочно осудили за неуплату налогов, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Россия не даст спокойно спать финансисту Уильяму Браудеру, которого в РФ заочно осудили за неуплату налогов, заявил генпрокурор Юрий Чайка.Он подчеркнул, что Интерпол должен находиться вне политики и искать преступников, которым и является Браудер. Чайка также сообщил, что Россия в ближайшее время сделает "более мощные ходы на международной арене", передает РИА Новости.Браудера задержали в Мадриде в конце мая по ордеру Интерпола, одна отпустили после проверки, поскольку, как заявили в испанской полиции, документ не имел надлежащей юридической силы. В самом Интерполе сообщили, что никогда не выдавали такого ордера.В 2013 году Браудера осудили в России за налоговые махинации и объявили в международный розыск. В 2017 году Тверской суд Москвы признал финансиста виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия, но 9-летний срок, полученный им по предыдущему приговору, не стал ужесточать.