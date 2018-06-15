В Белом доме грядут большие перемены. Подать в отставку собирается помощник президента США Дональда Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт. Он проработает до конца лета. Глава аппарата Белого дома Джон Келли уже уведомлен о желании Шорта уйти.

В Белом доме грядут большие перемены. Подать в отставку собирается помощник президента США Дональда Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт. Он проработает до конца лета. Глава аппарата Белого дома Джон Келли уже уведомлен о желании Шорта уйти. Первым эту новость распространил телеканал CNBC.В конце года в отставку также планирует уйти пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, со ссылкой на CBS напоминает ТАСС. Уволиться может и ее первый заместитель — Радж Шах. Сандерс слухи о своей отставке опровергла. Она, кстати, уже второй пресс-секретарь Трампа за два года его президентского срока. В июне 2017 года она сменила на этом посту Шона Спайсера. Спайсер написал заявление об уходе после назначения в Белый дом Энтони Скаморуччи.За первый год президентства Трампа текучесть кадров в Белом доме составила 34%, утверждают аналитики вашингтонского Института Брукингса. Это вчетверо выше, чем во время первого года президентства Барака Обамы. При этом, при приближении к середине своего президентского срока Дональд Трамп установил рекорд: текучесть кадров в его администрации достигла 51%.