Дана Борисова дала откровенное интервью. Популярная телеведущая объяснила, почему ее дочь Полина Аксенова провалила экзамены.

Дана Борисова дала откровенное интервью. Популярная телеведущая объяснила, почему ее дочь Полина Аксенова провалила экзамены.Недавно Дана Борисова вместе с дочкой Полиной Аксеновой отдохнула на Крите. Телеведущая смогла наладить отношения с экс-возлюбленным Максимом Аксеновым, который и разрешил ей забрать девочку с собой за границу. С Полиной, по словам Даны, у нее тоже "все идеально"."Дочка выросла, превращается постепенно в девушку. Я стараюсь для дочери быть подружкой, а не мамой. Хотя Максим такой метод воспитания критикует, говорит, мол, с ней надо не дружить, а направлять ее. Но я считаю, что у дочери сейчас подростковый возраст, поэтому нельзя на нее давить авторитетом, поучать. Иначе будет непринятие", – со знанием дела рассудила Борисова.Дана отметила, что когда дочь начала жить с отцом и его родителями, то стала лучше учиться. Однако это обстоятельство не помешало Полине не сдать экзамены по математике. Как оказалось, девочка сделала это специально, чтобы попасть в школу к известному композитору и продюсеру Игору Крутому."Она у нас сейчас провалила экзамены в гимназический класс и очень хочет поступить в "Академию популярной музыки Игоря Крутого", чтобы развиваться по гуманитарной линии и пением заниматься. Сейчас дочка половину времени проводит с отцом, а другую половину – со мной. Меня это устраивает. Ребенок счастлив", – цитирует Дану Борисову .