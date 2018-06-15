Эволюционная история лягушек содержит немало пробелов, в частности, из-за того что их останки часто не доходят до рук пытливых учёных. Но четыре новых образца янтаря, в которых оказались заключены неуловимые земноводные времён динозавров, могут в корне поменять положение вещей.

Бирманский янтарь, или бирмит, который добывают в северо-восточной части Мьянмы, известен уже более 2000 лет. Ещё древнекитайские ремесленники высоко ценили эти застывшие капли смолы за многочисленных представителей животного мира, которые на миллионы лет оказались запертыми в этих окаменевших ловушках.Как правило, в таком янтаре возрастом около ста миллионов лет находили мелких членистоногих, в основном насекомых. Но на этот раз китайско-американская команда учёных под руководством Дэвида Блэкбёрна (David Blackburn) из Музея естествознания Флориды получила от природы ценнейший подарок: четыре образца окаменелых останков лягушек.Находки являются не только прямым свидетельством того, что эти земноводные населяли влажные тропические леса во времена динозавров, но и самыми древними лягушками, обнаруженными в янтаре на сегодняшний день."Получить ископаемую лягушку этого временного периода с сохранением трёхмерного строения тела просто неслыханно, – радуется Блэкбёрн, чьи слова приводит пресс-релиз музея. – Но самое интересное в них то, что эти лягушки были частью тропической экосистемы, которая могла быть совсем не такой, как сегодня, за вычетом динозавров".Согласно имеющимся данным первые лягушки появились около 200 миллионов лет назад. Но их маленькие скелеты если и сохранялись, то только, если они обитали в засушливом климате. Тем не менее абсолютное большинство современных земноводных населяет тропические леса. В том числе и из-за этого несоответствия, их эволюционная история до сих пор содержит немало загадок. Кроме того, до настоящего момента возраст самой ранней лягушки, найденной в куске янтаря в Доминиканской республике, не превышал 40 миллионов лет.Наиболее хорошо сохранившийся экземпляр из четырёх, описанных в журнале Scientific Reports, представляет собой фрагменты скелета вымершей лягушки вида Electrorana limoae. Внутри камня хорошо различимы череп, передние конечности, часть позвоночника и задней конечности, а также неопознанное насекомое, на которое, по всей видимости, лягушка охотилась в тот момент, когда увязла в смоле.Анализ этих костей оставил много вопросов. Практически все детали, которые герпетологи используют для построения родственных связей между разными видами земноводных, такие как строение запястий, бедренных костей, таза, внутреннего уха и верхней части позвоночника, у доисторической лягушки либо отсутствуют, либо не успели развиться в связи с вероятным юным возрастом животного.Собранные данные намекают на некоторых потомков Electrorana среди современных земноводных. Но от этого тоже не легче, поскольку этими потомками оказались жерлянки и жабы-повитухи, обитающие в умеренных, а вовсе не в тропических экосистемах.Авторы работы не скрывают, что новые экземпляры янтаря добавили им немалый фронт работы. На сегодняшний день команда Блэкбёрна работает над долгосрочным проектом, в рамках которого на основе скелетных данных ныне существующих и вымерших видов планируется провести капитальный пересмотр эволюционной истории лягушек.Добавим, что среди материалов проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) можно найти немало других интересных фактов из жизни лягушек. Например, недавно учёным стало известно, что самые крупные из этих земноводных вполне могли закусить детёнышем динозавра, а слизь некоторых современных квакушек способна эффективно противостоять гриппу.