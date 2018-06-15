15.06.2018

2018-06-15 09:40:28

Двое екатеринбуржцев наворовали мобильных телефонов на 1,5 миллиона

Два жителя Екатеринбурга задержаны в Тобольске за кражи мобильных телефонов. Как установили правоохранители, мужчины 28 и 24 лет в 2017 году вскрыли четыре салона связи, откуда похитили сотовые. Общая сумма украденного составила около 1,5 миллиона рублей, передает .