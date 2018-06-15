В семье экс-священника и участника реалити-шоу Вальтера Соломенцева снова скандал. Жена, которая ждет третьего ребенка, заявляет, что он выкрал их детей и уехал вместе с ними к любовнице. Очередной виток этой запутанной истории устами ее участников – в программе Андрей Малахов. Прямой эфир.

В семье бывшего священника и участника реалити-шоу Вальтера Соломенцева – очередной скандал. Жена Галина, которая ждет третьего ребенка, заявляет, что он выкрал их детей и уехал вместе с ними к любовнице Олесе.С этой девушкой, ранее уверял Вальтер и она сама, у них все кончено. Однако кадры зафиксировали, как Олеся гуляет с детьми любовника, утверждая, что у них теперь только дружеские отношения.Галина же, которая обнаружила отсутствие дома детей, когда вернулась из больницы, приехала в Петербург, устроила истерику и даже ударила мужа в присутствии детей. Это зафиксировано на видео, снятом самим Вальтером.Что же происходит в семье бывшего священника, зачем Олесе нужны дети Гали и Вальтера, и что говорят об этом "треугольнике" сами участники этой скандальной истории? Ее очередной виток – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".