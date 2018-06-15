Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что лидер команды Мохаммед Салах сыграет во втором туре с российской командой. Игру с уругвайцами Салах пропустил из-за травмы.

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что лидер команды Мохаммед Салах сыграет во втором туре с российской командой. Игру с уругвайцами Салах пропустил из-за травмы.Сборная Египта проиграла свой первый матч на чемпионате мира команде Уругвая с результатом 0:1. Единственный мяч в самом конце встречи забил защитник южноамериканцев Хосе Хименес. Лучшим игроком. встречи был признан вратарь египтян Мохамед Эль-Шенави.Главный тренер сборной Египта Эктор Купер сказал, что его команда сделала все возможное. "Мы исходим из того, что у нас есть. И строим игру так, чтобы добиться максимального результата. Я считаю, что мы провели просто прекрасный матч. Сделали все, что возможно. Да, очень обидно, что пропустили, но ведь это изначально можно было предположить — Уругвай очень силен. Впереди у нас возникали шансы, было несколько перспективных подходов. Не хватало последнего паса. И Салаха, конечно, тоже не хватало. Завтра вернемся в Грозный и начнем готовится к матчу против сборной России. Но для начала изучим прошедшую игру", — приводит слова аргентинского специалиста "Спорт-Экспресс". Эктор Купер сказал, что рассчитывает на Салаха в матче со сборной России. "Он должен быть в форме ко второму матчу. Но сегодня все еще оставался риск. Поэтому на поле он не появился".