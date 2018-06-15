Супруга прославленного артиста Владимира Этуша Елена оставила неоднозначный пост. Жена легендарного актера жестко заявила, что репортерам интересно не его творчество, а скандал.

Супруга прославленного артиста Владимира Этуша Елена оставила неоднозначный пост. Жена легендарного актера жестко заявила, что репортерам интересно не его творчество, а скандал.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Елена Этуш написала: "Старейший артист снялся в серьезном кино. Шикарных фотографий съемочного процесса – вагон и маленькая тележка. Но говенной желтой прессе, коей у нас большинство, это не интересно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – заключила Этуш.Далее Елена заявила, что журналистам нужны лишь сенсации и скандал. "Вот если бы он *** бы где-нибудь и в больницу попал, или украли бы у него что-нибудь – вот тогда да, они бы телефоны оборвали!" – жестко отметила супруга прославленного актера.Впрочем, досталось от Елены и тем работникам СМИ, кто не гонится за "жареным". "Он же не является представителем "передового" искусства и не сидит под домашним арестом по обвинению в хищении государственных средств. Да и чести и достоинства у него, по мнению некоторых представителей либеральных журналистов, тоже не имеется. Поэтому его новая работа только для вас, дорогие зрители, а не для них", – язвительно завершила свой пост Этуш.Пока фанаты утешали Елену и убеждали ее, что такое положение даже к лучшему, член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян так отреагировал на послание женщины. "Сейчас время молодых жен не очень молодых артистов. Все мы помним недавние страсти по Джигарханяну, когда нашего любимого старика-артиста буквально затаскали по эфирам и это выглядело очень мерзко. Вот с Краско тема тоже довольно странно выглядит, там вообще складывается впечатление, что он женился на внучке. Создается ощущение, что все они живут по одному шаблону – муж старенький, помрет, а мне вся его слава и деньги, ну и статус вдовы мэтра", – высказал свое мнение эксперт.Впрочем, о Елене Этуш Манукян отозвался положительно. "Она скорее соратница Владимира Абрамовича, да и разница в возрасте не такая катастрофическая. Насколько я понимаю – это союз поклонницы и артиста. Если позволите, их брак мне больше напоминает нынешние отношения Поргиной и Караченцова, когда женщина буквально толкает мужа вперед, чтобы он окончательно не развалился на части и мог жить полной жизнью", – завершил свою мысль Вадим Манукян.