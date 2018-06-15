Решительный разгром сборной Саудовской Аравии российскими футболистами на ЧМ-2018 стал настоящим праздником для наших соотечественников. Соцсети буквально взорвались поздравлениями, шутками и мемами на тему победы нашей сборной.

Решительный разгром сборной Саудовской Аравии российскими футболистами на ЧМ-2018 стал настоящим праздником для наших соотечественников. Соцсети буквально взорвались поздравлениями, шутками и мемами на тему победы нашей сборной.Матч открытия мирового первенства по футболу на стадионе "Лужники" войдет в историю как триумф хозяев поля. Уверенную победу активно обсуждают в соцсетях.Интернет-пользователи соревнуются в остроумии, придумывая шутки и мемы. Радости болельщиков нет предела, и каждый хочет продемонстрировать свое чувство юмора.Не обошлось событие мирового масштаба и без поющей ведущей Ольги Бузовой. Блогер Максим Лучицкий удачно пошутил на эту тему. "Предлагаю это вместо гимна чемпионата", – написал мужчина в Instagram.Пользователи предположили, что победить российским футболистам в первом мачте помогла именно Бузова. Перед ЧМ-2018 оназапустила грандиозный флешмоб "Миру нужен чемпион".Напомним, что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". После нее состоялся первый матч, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.Сборная России набрала три очка и возглавила группу А. Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.