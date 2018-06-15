Полузащитника сборной России по футболу Александра Головина пригласили на программу Пусть говорят. Спортсмен едва не сгорел от стыда, услышав, что происходит в эфире.

Полузащитника сборной России по футболу Александра Головина пригласили на программу "Пусть говорят". Спортсмен едва не сгорел от стыда, услышав, что происходит в эфире."Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головин. Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок", – заявил один из гостей программы, когда футболиста вывели на связь со студией."Говорят, что "Ювентус" за него борется. Что "Милан" сегодня смотрел именно на стадионе на него. И вот звезды проверяются именно так, как они играют под давлением. Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство", – не унимался эксперт "Пусть говорят".Головину стало неловко из-за хвалебных слов, сначала он смущенно слушал дифирамбы, но уже через минуты не выдержал творящегося в студии срама и снял наушник. Секунду поколебавшись Александр принял решение выйти из эфира, так и не сказав ни слова, передает"Слишком много хвалебных слов в его адрес. Александр не выдержал и убежал", – прокомментировал произошедшее ведущий Дмитрий Борисов.Как писали Dni.Ru, сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче чемпионата мира. На счету 22-летнего Александра Головина один забитый мяч и две голевые передачи.Россияне набрали три очка и возглавили группу А. Следующим соперником команды Черчесова станет сборная Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.