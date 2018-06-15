Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что трое игроков национальной сборной получат взыскание за матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 против россиян (0:5).

Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдулла Аль-Маюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Омар Хавсави, — приводит слова Иззата сайт телеканала НТВ.Чемпионат мира по футболу — 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе подопечным Станислава Черчесова ещё предстоит провести две игры — с Египтом (вторник, 19 июня) и Уругваем (понедельник, 25 июня).