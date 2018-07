Москва в ближайшие дни – это не только футбол. О том, куда можно сходить, чтобы интересно провести время, как обычно расскажут Dni.Ru.

15 июня, пятницаВ помещении бойлерной Московскогохлебозавода №9 в рамках фестиваля новой музыки SOUND UP состоится концерт известнойисландской певицы Эмилианы Торрини (Emiliana Torrini) c оркестром The ColoristOrchestra. Звезда инди-поп-сцены известна, прежде всего, своим абсолютным хитом"Jungle drum",прогремевшим на весь мир. Музыканты приедут поддержать Сборную Исландии наЧемпионате мира по футболу. Их выступление пройдет за день до первого матчаисландской сборной. В первом отделении концерта выступит известная исландскаяджазовая пианистка Сунна Гуннлёйгс и ее Sunna Gunnlaugs Trio, с огромнымуспехом выступающее в Европе, США и Канаде.В ГлавClub Green Concert выступит"Ольга Арефьева и Ковчег". Ольга получила широкую популярность еще в 90-х,однако по сей день может похвастаться хорошей плодотворностью. Многогранныйталант рождает разноплановые песни с необычными, но цепляющими чем-тонеосязаемым текстами. Погрузиться в эту уникальную атмосферу можно будет лично.16 июня, субботаВ ARTPLAY начнет работу мультимедийнаявыставка "Ван Гог. Письма к Тео". Переписка с братом Тео охватывает два большихпериода, голландский и французский, на которые распадается жизнь и творчествоВан Гога. Озвучивает письма спортивный комментатор и актер Василий Уткин. Посетителине только увидят все картины Ван Гога, написанные им в каждый из периодов еготворчества – в Нидерландах, в Париже, в Арле, в Овер-сюр-Уаз – но и услышатисторию, рассказанную в письмах от первого лица. Выставка продлится до 16сентября.В Yota Arena состоится большойконцерт группы "Leonid & Friends". На данный момент это уникальныйколлектив из 11 человек, каждый из которых является тщательно подобранным,высокопрофессиональным музыкантом. Этот проект – посвящение популярной американскойджаз-рок группе Chicago. Музыка был с восторгом принята в сети. Американскиймузыкальный критик Фил Трэйнор так сказал про альбом Chicagovich: "Никто неожидал, что русские могут исполнять американскую музыку лучше, чем нашимузыканты".В Театре Наталии Сац покажутспектакль "Путешествие незнайки". Герои замечательных книг Николая Носова запелии затанцевали в этом веселом спектакле для маленьких зрителей. Незнайка иЗнайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные "коротышки" отправятся впутешествие на воздушном шаре, где они успеют пережить удивительные приключенияи лучше узнать друг друга. Стихи, загадки, смешные скороговорки и веселыепесенки вместе с героями сказки с удовольствием повторяют и юные зрители.17 июня, воскресеньеВ Adrenaline Stadium состоится VIIБлаготворительный танцевальный марафон "Лучшие друзья". Мероприятие помогаетстереть границы между людьми с инвалидностью и без: здесь и те, и другиетанцуют, знакомятся со звездами и веселятся вместе. С 12:00 до 20:00 гостей ждут мастер-классы отлучших хореографов страны (Евгений Папунаишвили, Алина Шадрина), конкурсы ивыступления звезд эстрады: Глюк’oZa, Владимира Левкина ("На-на"), вокальнойгруппы "Пятеро", Ромади Кагита (участницы проекта "Артист" на "Россия-1"), ИваНабиева (победителя шоу "Успех" на СТС) и многих других. Также будут проводитьсяарт-занятия и творческие мастерские, игры, конкурсы, розыгрыши и активности,которые ведут популярные ведущие.17 и 18 июня в Театре наЮго-Западе покажут мистический триллер "Игроки" по мотивам одноименной пьесыН.Гоголя. Смена времен и эпох, непреодолимое и неизменное желание человекаиметь все и сейчас. Это история, где стираются границы реального ипотустороннего мира. Где главная валюта – это человеческая жизнь.18 июня, понедельникВ "Союзе Композиторов" вечерпройдет под знаменем проекта "Tablao Flamenсo". Это клубный вариантпредставления фламенко во всех трех его формах: cante (пение), baile (танец),guitarra (гитарное искусство), где публика и артисты существуют в единомпространстве бара. Формат Таблао – это постоянные еженедельные концертыфламенко, постоянная публика, любящая и понимающая это искусство, и постоянное,активное существование фламенко в культурной жизни Москвы.19 июня, вторникВ Школе современной пьесы покажутпостановку "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное". Евгений Гришковец иИосиф Райхельгауз некогда придумали интересные сюжеты и раздали их артистам,чтобы те разыграли их своими словами. Получились сценки – веселые, лирические,смешные, парадоксальные, но совсем не связанные между собой. Но есть такоеместо, где в одно время собираются совершенно разные люди, которые выясняютотношения, назначают встречи, празднуют что-то, ждут кого-то, знакомятся,обсуждают дела. Это – ресторан. Так что место действия спектакля "Подслушанное,подсмотренное, незаписанное" – ресторан "Зимний Эрмитаж", за накрытымистоликами которого и раскручиваются сюжетные линии. Готовых реплик нет – актерыпридумывают их на ходу. А потому у зрителей складывается полное ощущение, чтоони подслушивают, подсматривают и не записывают.20 июня, средаВ Центральном Доме Актера покажутспектакль "Magic of music". По сюжету молодой человек одновременно влюблен вдвух сестер – вот такой необычный любовный треугольник. Зрителей ждет магиячувств всепоглощающей любви. История рассказана искренне и красиво, любовныеперипетии разворачиваются на фоне прекрасной музыки, написанной специально дляэтой постановки. В ней волшебным образом переплетаются и родные русские мотивы,и зажигательные ритмы латиноамериканских танцев, и наполненные романтикоймелодии Парижа.На сцене ГосударственногоКремлевского Дворца состоится Юбилейный вечер Академии Русского балета имениА.Я. Вагановой. Это старейшая балетная школа России. Первая в нашей стране иодна из лучших профессиональных школ мира, которой исполнилось 280 лет со дняоснования. За это время Академия внесла бесценный вклад в мировоехореографическое образование, сумела сохранить и развить традиции, накопленныепоколениями танцовщиков и педагогов, завоевала признание миллионов поклонниковбалета.21 июня, четвергВ ГлавClub Green Concert выступитгруппа "Чичерина". Юлия Чичерина – одна из главных звезд так называемой "новойволны уральского рока", которая была участником первых "Нашествий",фигурировала в популярном саундтреке к "Брату 2" и записала с группой "Би-2"суперхит "Мой рок-н-ролл". Сейчас певица полностью обновила состав одноименнойгруппы, много путешествовала, иногда снималась (или пела) в кино, записывалановые песни злободневной тематики, посвященные войне и миру. В прошлом годугруппа отметила 20-летие.В кино выходит фильм "8 подругОушена". В ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Сара Полсон идругие. Дебби Оушен разработала план величайшего ограбления. Для осуществлениязамысла – завладеть 150 миллионами долларов в бриллиантах прямо с шеи всемирноизвестной актрисы Дафны Клюгер – она вместе с старой "коллегой" Лу Миллер собираеткоманду уникальных специалистов.