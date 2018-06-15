Илон Маск займется строительством железной дороги – его The Boring Company получила соответствующий контракт, пишет Financial Times.

Это будет высокоскоростная подземная железная дорога между чикагским аэропортом О'Хара и центром города. Новая система сообщения позволит сэкономить время поездки с 40 до 12 минут. Поезда по туннелям будут двигаться на скорости 160 километров в час.Проект реализуют на средства частный инвесторов, сумма не называется, но аналитики оценивают размер в 1 миллиард долларов.Ранее The Boring Company получила заказ на строительство высокоскоростной дороги до аэропорта Лос-Анджелеса. В планах компании соединить подземными магистралями основные города США, передает "Интерфакс".