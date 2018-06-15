Instagram отказался вводить функцию, уведомляющую пользователей о том, что кто-то сделал скриншот их истории. Об этом представители компании сообщили сайту BuzzFeed News.

Instagram отказался вводить функцию, уведомляющую пользователей о том, что кто-то сделал скриншот их "истории". Об этом представители компании сообщили сайту BuzzFeed News.С февраля Instagram тестировала на "небольшой группе людей" функцию, оповещающую авторов, когда кто-либо попытается сделать скриншот или записать видео с экрана опубликованной ими "истории". На первый раз программа прощала пользователя, ограничиваясь предупреждением, но сообщала, что при повторном "нарушении" уведомит об этом создателя публикации.Шансы, что Instagram внедрит эту функцию, и без того оценивались как невысокие. Во-первых, подписчики, желающие оставить "историю" себе на память, могут воспользоваться другими сервисами для сохранения чужого контента. Во-вторых, нововведение может снизить общее количество показов постов из-за нежелания "спалиться".По собственной статистике Instagram на ноябрь прошлого года, "историями" ежедневно пользуются свыше 300 миллионов человек. Аудитория самого сервиса насчитывает более 800 миллионов пользователей.∎Instagram превратил "истории" в магазин читайте такжеНа прошлой неделе у пользователей Instagram, упомянутых в "истории", появилась возможность сделать репост фотографии или видео, в которым они были отмечены. А несколько дней назад компания разрешила брендам встраивать рекламу своей продукции прямо в "истории".