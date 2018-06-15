Число ипотечных сделок в Москве за год увеличилось более чем на 81%, говорится в сообщении пресс-службы столичного Росреестра.

В январе-мае текущего года было зарегистрировано 30 тысяч 444 ипотечные сделки, в то время как в прошлом году показатель составлял 17 тысяч 762.В мае в Москве зарегистрировано7064 ипотечные сделки, это на 2% меньше, чем месяцев ранее. В ведомстве полагают, что причиной этому могли стать как майские праздники, так и неизмененная ЦБ ключевая ставка.Между тем, Банк России снова сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 7,25% после решения правительства о повышении НДС и опережающего инфляцию роста цен на бензин в мае.