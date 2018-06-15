В Ясной Поляне, на родине Льва Толстого, представили новый фильм, основанный на реальных событиях. История одного назначения - не просто рассказ о великом русском писателе, картина показывает Толстого обычным человеком, который оказывается втянутым в почти детективную историю.

В Ясной Поляне, на родине Льва Толстого, представили новый фильм, основанный на реальных событиях. "История одного назначения" — не просто рассказ о великом русском писателе, картина показывает Толстого обычным человеком, который оказывается втянутым в почти детективную историю. По словам авторов фильма Авдотьи Смирновой и Анны Пармас, таким русского гения еще не видели.Таким Льва Толстого зритель еще никогда не видел — молодым деятельным помещиком, который собирается удобрять земли прогрессивным для XIX века способом. И в то же время писателем, создающим роман, который станет главной книгой жизни."История одного назначения" разворачивается в 1866 году: Толстой знакомится с молодым поручиком Григорием Колокольцевым, который рассказывает писателю о бесчинствах в армии. Командир гарнизона придирается к рядовому, тот срывается и дает обидчику пощечину, теперь ему грозит казнь, защищать подсудимого вызывается граф Толстой.Фильм снят на основе реальных событий, авторы картины по крупицам воссоздавали мир семьи Толстых и русской армии середины XIX века. У автора фильма Авдотьи Смирновой получилось создать увлекательное и живое художественное кино, сохранив при этом историческую достоверность и точность в деталях, ."Зритель хочет смотреть интересное и неглупое кино. Да, конечно, поржать-отдохнуть — это прекрасно, но не только это! Не нужно все сводить к этому", — уверена режиссер фильма Авдотья Смирнова.Кстати, несмотря на драматический сюжет, фильм наполнен и юмором. Главные роли доверили молодым актерам: Толстого играет Евгений Харитонов, его жену Софью — Ирина Горбачева, а поручика Колокольцева — Алексей Смирнов, брат Авдотьи."Это не костюмированная историческая драма про дам в перчатках и мужчин, которые гарцуют на конях, а это паноптикум современных русских людей, которых можно увидеть в кафе, на улице, в метро, и да — это современная история, которая дает тебе ощущение, что ничего не изменилось", — рассказывает актер Алексей Смирнов.Все натурные сцены снимались в подлинно исторических местах — Пушкинских Горах, Псковской области и здесь, в Ясной Поляне ,под Тулой, где жил и похоронен писатель. Так что дух толстовского времени зримо присутствовал на съемочной площадке.Первый предпремьерный показ эпизодов фильма авторы устроили именно в Ясной Поляне. Аудитория, которую едва вместил зал местного ДК, встретила картину аплодисментами. На широкие экраны история одного назначение выйдет в сентябре, накануне 190-летия писателя.