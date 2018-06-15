Аргентинский хавбек питерского Зенита Леандро Паредес может нынешним летом поменять клубную прописку. Полузащитник попал в сферу интересов команды итальянской Серии А Сампдория. Он уже играл в чемпионате Италии за столичную Рому.

Аргентинский хавбек питерского "Зенита" Леандро Паредес может нынешним летом поменять клубную прописку. Полузащитник попал в сферу интересов команды итальянской Серии "А" "Сампдория". Он уже играл в чемпионате Италии за столичную "Рому".Паредес перебрался в "Зенит" летом прошлого года, когда команду комплектовали под итальянского наставника Роберто Манчини: его трансфер из Рима обошелся питерцам в 23 млн евро. По сведениям издания Football Italia, клуб из Генуи готов выплатить "Зениту" до 20 млн евро."Сампдория" рассматривает 23-летнего игрока "Зенита" на замену футболисту средней линии Лукасу Торрейре, который может перейти в лондонский "Арсенал". Ранее в итальянской прессе прошла информация, что Паредес интересен руководству "Наполи".