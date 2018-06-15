Избирательный штаб Сергея Собянина, заявившего о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, открылся в российской столице. Глава штаба Константин Ремчуков назвал это событие главной новостью сегодняшнего дня. Кроме того, по его словам, около двух тысяч волонтеров начали собирать подписи горожан в поддержку выдвижения действующего градоначальника.

Избирательный штаб Сергея Собянина, заявившего о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, открылся в российской столице. Глава штаба Константин Ремчуков назвал это событие главной новостью сегодняшнего дня. Кроме того, по его словам, около двух тысяч волонтеров начали собирать подписи горожан в поддержку выдвижения действующего градоначальника.Сбор подписей, напомнил Константин Ремчуков, необходимпотому, что Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Таким образом мэрМосквы надеется заручиться поддержкой жителей столицы, разделяющих различныеполитические взгляды и принадлежащих различным организациям. "Этосодержательно важно для него", – подчеркнул руководитель избирательногоштаба.Он также рассказал, что с момента объявления о намерении Собянинавыдвинуть свою кандидатуры на выборах многие люди уже выразили свое желаниепринять участие в его кампании. Они, по словам Ремчукова, регистрируются насайте и звонят по телефонам: "Это тысячи человек".Как уточнил, в свою очередь, первый замглавы штаба ОлегСмолкин, на сайте уже зарегистрированы примерно 3,5 тысячи человек, около200-300 волонтеров приходят ежедневно на собеседования каждый день. "Это цифрапо последним двум-трем дням", – добавил он.Как пояснили в штабе Сергея Собянина, стать волонтером можетлюбой желающий в любое время до выборов. При этом, никаких ограничений повозрасту для кандидатов нет. Более подробно узнать о том, как можно войти вкоманду кандидата в мэры, можно в кол-центре, добавил Константин Ремчуков.Напомним, выборы мэра Москвы пройдут осенью текущего года. Онисостоятся в единый день голосования, 9 сентября. О намерении побороться за постградоначальника Сергей Собянин заявил 8 июня. Сдать все необходимые длявыдвижения документы, подписи муниципальных депутатов и, в случае с самовыдвижением,подписи избирателей необходимо до 2 июля.Для прохождения "муниципального фильтра"кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 6% законодателей (110 подписей).При самовыдвижении также требуется предоставить от 36,1 тысячи до 39,7 тысячиподписей избирателей в свою поддержку. Кандидатам от партий сбор подписей не нужен.