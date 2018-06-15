Московские
власти успешно справились с автомобильными пробками. За семь лет в городе
построено 700 километров новых дорог. Такими темпами город намерен двигаться и
дальше, рассказал в интервью Российской газете глава столичного
Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Московские
власти успешно справились с автомобильными пробками. За семь лет в городе
построено 700 километров новых дорог. Такими темпами город намерен двигаться и
дальше, рассказал в интервью "Российской газете" глава столичного
Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Но словам заммэра, число автомобилей растет в Москве с каждым годом. За 7
лет их стало больше
на миллион: вместо прежних четырех миллионов – пять.
"Жителей прибавилось
всего 200 тысяч, а автомобилей – в пять раз! И тем не менее, еще в 2015 году
вместо позорного первенства по пробкам российская столица сначала откатилась на
четвертое место в международных рейтингах, а по итогам 2017 года – и на 13-е
место", – сказал Хуснуллин.
Добиться
этого удалось с помощью целого комплекса мер: ограничения парковочного
пространства, обновления общественного транспорта, которое стимулировало
москвичей начать более активно им пользоваться, а машины поставить для поездок
на дачу.
Город
построил еще и 208 искусственных сооружений – эстакад, путепроводов,
транспортных развязок. 14-ть из реконструированных и заново построенных
развязок – на МКАДе. Теперь усилия строителей сосредоточены на двух хордах -
Северо-Западной и Северо-Восточной – и Южной рокаде.
Северо-Западную
хорду планируется открыть уже в этом году. Она снимет напряжение на дорогах
через весть город с севера до юго-запада. На Северо-Восточной хорде скоро откроется
участок от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, потом – от Косинской
развязки до Четвертого транспортного кольца. Там, по словам Хуснуллина, появится роскошный
хайвей протяженностью 12 километров, проходящий почти весь по эстакадам.
В Новой Москве Калужское
шоссе дойдет до ЦКАД. Это еще одна дорога первого класса – по 6-8 полос с развязками,
среди которых нет ни одной в горизонтальном исполнении и нет ни одного
пересечения. Присоединенные территории получат фактически дублер МКАД.
Говоря о новшествах
в строительстве Москвы, Марат Хуснуллин отметил переход на проектирование
объектов в 3d-формате и назвал это серьезным прорывом. Также, по его словам,
всю разрешительная система документов переведена в электронный вид. Строительная
отрасль в Москве превратилась в очень энергонасыщенное производство,
резюмировал заммэра.