Московские власти успешно справились с автомобильными пробками. За семь лет в городе построено 700 километров новых дорог. Такими темпами город намерен двигаться и дальше, рассказал в интервью Российской газете глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Московскиевласти успешно справились с автомобильными пробками. За семь лет в городепостроено 700 километров новых дорог. Такими темпами город намерен двигаться идальше, рассказал в интервью "Российской газете" глава столичногоСтройкомплекса Марат Хуснуллин.Но словам заммэра, число автомобилей растет в Москве с каждым годом. За 7лет их стало большена миллион: вместо прежних четырех миллионов – пять."Жителей прибавилосьвсего 200 тысяч, а автомобилей – в пять раз! И тем не менее, еще в 2015 годувместо позорного первенства по пробкам российская столица сначала откатилась начетвертое место в международных рейтингах, а по итогам 2017 года – и на 13-еместо", – сказал Хуснуллин.Добитьсяэтого удалось с помощью целого комплекса мер: ограничения парковочногопространства, обновления общественного транспорта, которое стимулироваломосквичей начать более активно им пользоваться, а машины поставить для поездокна дачу.Городпостроил еще и 208 искусственных сооружений – эстакад, путепроводов,транспортных развязок. 14-ть из реконструированных и заново построенныхразвязок – на МКАДе. Теперь усилия строителей сосредоточены на двух хордах -Северо-Западной и Северо-Восточной – и Южной рокаде.Северо-Западнуюхорду планируется открыть уже в этом году. Она снимет напряжение на дорогахчерез весть город с севера до юго-запада. На Северо-Восточной хорде скоро откроетсяучасток от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, потом – от Косинскойразвязки до Четвертого транспортного кольца. Там, по словам Хуснуллина, появится роскошныйхайвей протяженностью 12 километров, проходящий почти весь по эстакадам.В Новой Москве Калужскоешоссе дойдет до ЦКАД. Это еще одна дорога первого класса – по 6-8 полос с развязками,среди которых нет ни одной в горизонтальном исполнении и нет ни одногопересечения. Присоединенные территории получат фактически дублер МКАД.Говоря о новшествахв строительстве Москвы, Марат Хуснуллин отметил переход на проектированиеобъектов в 3d-формате и назвал это серьезным прорывом. Также, по его словам,всю разрешительная система документов переведена в электронный вид. Строительнаяотрасль в Москве превратилась в очень энергонасыщенное производство,резюмировал заммэра.