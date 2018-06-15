Прихожая – это визитная карточка дома, так как она во многом предвосхищает впечатление, которое создаст весь интерьер.

Оформление прихожей — это довольно ответственный момент в благоустройстве квартиры. О том, как сделать все наилучшим образом, с "33Live.RuНедвижимость" поделились дизайнеры студии "Точка дизайна".Первое — это единый стиль. Прихожая – это визитная карточка дома, так как она во многом предвосхищает впечатление, которое создаст весь интерьер. Поэтому при её обустройстве прежде всего важно, чтобы она сочеталась с остальными помещениями квартиры концептуально.Второе — хранение. На смену привычным открытым вешалкам все больше приходят шкафы с фасадами, за которыми хранится сезонная одежда. Это удобно, да и создает визуально более лаконичную картинку: вместо множества разноцветных пятен одежды вы видите один лаконичный цвет фасада. Шкафы в этом случае было бы максимально практично делать высокими, до потолка. Так получится разместить в них дополнительное хранение бытовой химии или праздничных атрибутов. Открытое хранение совсем исключать тоже не стоит. Вешалки нестандартных форм и оттенков могут стать интересным акцентом в интерьере.Третье — зеркала. Немаловажный элемент для создания интерьера прихожей – зеркала. Они при правильном размещении визуально увеличивают пространство, добавляют больше света, отражая его из окон или от светильников. Кроме того, это удобно: окинуть себя взглядом в зеркало, когда собираешься.Четвертое — многофункциональные предметы. Для небольших прихожих актуально размещение дополнительных мест хранения в пуфах для переобувания. Да и вообще тенденция сместилась: даже в небольших прихожих место, чтобы переобуться, сидя – необходимый атрибут.Пятое — скрытые системы. Чтобы не перегружать интерьер лишними деталями, можно рассмотреть скрытые системы хранения. Все чаще шкафы стараются сделать максимально незаметными – они сливаются со стеной, а в дверцы интегрированы зеркала, что визуально делает пространство гораздо больше.Шестое — яркие акценты в прихожей. Яркие акценты всего интерьера проявляются и в прихожих. Такое решение позволяет визуально "разгрузить" это обычно небольшое помещение и сделать его более интересным.