На российском финансовом рынке появился новый игрок – институт, с помощью которого можно неплохо заработать. Подробности сообщил председатель правления Потребительского общества национального развития Георгий Киртбая.

На российскомфинансовом рынке появился новый игрок – институт, с помощью которого можнонеплохо заработать. Подробности сообщил председатель правления Потребительского обществанационального развития Георгий Киртбая.Вы организовали новую формуфинансового института – потребительское общество и активно развиваетесь черезагентскую сеть. Вместе с тем ваш опыт работы скорее прикладной, в сфере продаж,а не приема сбережений и кредитования. Почему решили заняться именно этим?Это не совсем так. Какговорится, все новое – это давно забытое старое, и в нынешних рыночных реалияхименно потребительские общества, союзы и объединения простых граждан могут датьтолчок к росту их благосостояния. Мы не стали ничего изобретать и решили объединитьнаши силы и знания с помощью перспективной некоммерческой организации,построенной на принципах взаимной выручки и объединении граждан, представителейбизнеса, для достижения общих экономических целей в рамках действующего Закона опотребительской кооперации.Как это коррелирует с вашимопытом? Почему именно эта сфера?Работая продолжительноевремя в крупных международных проектах, связанных с торговлей и развитиемсельского хозяйства, я всегда сталкивался с одной и той же проблемой –отсутствием площадки для выстраивания взаимовыгодного обмена финансовыми ипроизводственными ресурсами. Сейчас на макроуровне присутствует дефицитликвидности в денежных средствах, что вынуждает граждан возвращаться к основамкооперации.Как вы планируетеполучать доход? Все-таки вы предлагаете один из самых высоких процентов, будетсложно его, как говорят в финансовой сфере, отбить.Цель потребительскогообщества – не получение дохода. Естественно мы отдаем себе отчет и принимаем насебя весь груз ответственности перед нашими уважаемыми пайщиками, доверившими намсвои паи, в связи с чем мы с профессиональной банковской экспертизой выбираемнадежные и, в то же время, высоко маржинальные инвестиции в импортсельскохозяйственной продукции и финансирование российскихэкспорт-ориентированных производств.А сколько уже пайщиковв вашем обществе, какой объем активов?Около одной тысячи сосредней суммой пая чуть более 500 тысяч рублей. Общий портфель проектов подуправлением Общества в настоящий момент в районе полумиллиарда рублей.Ваша деятельность неподлежит лицензированию и не подходит под страхование АСВ, есть ли какие-тогарантии для тех, кто решит вам довериться?В соответствии сроссийским законодательством, деятельность потребительских обществ не подлежитлицензированию и обязательному государственному страхованию. Тем не менее, нашеобщество заключило договор страхования денежных средств всех пайщиков в полномобъеме. Поэтому наши пайщики спокойны за свои деньги. Мы остановили свой выборименно на надежной страховой компании с реальным государственным участием, а непросто большой страховой компании.А какая гарантиявозвратности инвестиций? Все-таки просроченная задолженность получается вашимосновным риском? Планируете работать с коллекторами?Прежде всего, это высоколиквидноеобеспечение. Мы выдаем займы проверенным пайщикам и только под твердые залоги:недвижимости, транспорта и товаров. На текущий момент инвестиционный портфельбез просрочек и, в тоже время, мы не исключаем сотрудничество с юридическимикомпаниями для защиты общих интересов членов общества.Какие планы дальнейшегоразвития? Как будете расширяться, на что рассчитываете?Наша цель – этопопуляризация потребительского общества национального развития и привлечение внаши ряды новых активных членов, желающих увеличить за счет кооперации своеблагосостояние.Сейчас все популярнеестановятся инвестиционные проекты при поддержке государства, не планируетезаниматься этим?Это очень перспективнаясфера. Мы рассматриваем сейчас для себя один интересный и оченьвысокотехнологичный государственный военный проект. Доходность по нему порядка 30% годовыхпозволяет не только покрыть все операционные издержки, но и выгодноинвестировать свободные средства пайщиков нашего потребительского общества.