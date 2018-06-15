Инициатива правительства России увеличить пенсионный возраст взбудоражила общественность. Кто-то поддерживает решение властей и выступает за изменения действующего законодательства, другие же критикуют идею, отмечая, что при сохранении существующих демографических тенденций многие наши сограждане до пенсии просто не доживут. Российские знаменитости также не остались в стороне от обсуждения.

Инициатива правительства России увеличить пенсионный возраствзбудоражила общественность. Кто-то поддерживает решение властей и выступает заизменения действующего законодательства, другие же критикуют идею, отмечая, чтопри сохранении существующих демографических тенденций многие наши сограждане допенсии просто не доживут. Российские знаменитости также не остались в стороне отобсуждения.Народный артист РСФСР Михаил Боярский поддержал решениеправительства России повысить пенсионный возраст. Таким образом, старость"отодвигается" и это стимулирует людей, сказалон в пятницу в ходе телефонной беседы с корреспондентомТАСС.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тоже дал положительнуюоценку инициативе законодателей, однако добавил, что повышение пенсионноговозраста потребует от государства большей ответственности. "Мы прекрасно знаем,как даже после 40 лет работу найти невозможно. Должно быть исполнение законов,развитие бизнеса (еще и малого), создание рабочих мест, потому что повышениепенсионного возраста – это не просто такая вещь, которая насытит экономику,нужно заботиться о людях. Поэтому, с одной стороны, мы понимаем, что этонеобходимо. С другой – мы понимаем, какую ответственность должно нестиправительство Медведева, чтобы выполнять все то, что они нам предложили", -подчеркнул Губерниев в эфире .Известная актриса Ксения Алферова также не прошла мимообсуждения. В своем микроблоге артистка опубликовала таблицу, в которой указанасредняя продолжительность жизни в некоторых регионах нашей страны. Согласно этимданным во многих уголках нашей родины люди живут в среднем около 63 лет. "Этосредняя продолжительность жизни в областях. Вывод напрашивается сам собой – скоро в них пенсионеров вообще не будет!" – заявила звезда, сообщает .Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров также высказался поповоду нового законопроекта. Свои мысли артист изложил в стихах. "Здесь нужна какая-то сноровка, / Чтоб не забухать, не заколоться./ Пенсионный возраст, как морковка, /Перед осликом, что кружит у колодца. / Недостичь его, как горизонта. / Тык нему, а он совсем не ближе. (…) Пенсионныйвозраст это вера, / Как загробный мир, как ад и рай! / Пенсионный возраст это идол, / Образ, а под красками – фанера. / Может есть, но я давно не видел, / Не во сне, а наяву пенсионера", – опубликовал Сергей насвоей странице в Instagram.