Участники экскурсии остались довольны встречей и дружно поблагодарили полицейских за предоставленную возможность поближе познакомиться с направлениями деятельности сотрудников ГИБДД.
В период летних каникул учащиеся средней общеобразовательной школы № 1 им. М.В. Серегина, отдыхающие в оздоровительном лагере с дневным пребыванием, посетили Госавтоинспекцию Киржачского района. Так как работа отдела ГИБДД начинается с дежурной части, именно там и было положено начало экскурсии. Ребята прошли по первому этажу, посетили комнату дежурного, где им рассказали, как осуществляется связь и контроль за нарядами ДПС, несущими службу на дорогах города и района. Исполняющий обязанности командира отдельного взвода ДПС старший лейтенант полиции Никита База показал некоторые технические средства и приборы, которые госавтоинспекторы применяют в своей повседневной работе.
Экскурсанты посетили музей ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району, в экспозициях которого увековечена история становления и развития инспекции дорожного движения. Интересной стала встреча с ветераном Госавтоинспекции майором милиции в запасе Виктором Петровичем Потураевым. Он поделился своими воспоминаниями о том, как сам, будучи молодым человеком, поступил на службу в ГАИ, какие замечательные товарищи его окружали и как он стал профессионалом своего дела. Виктор Петрович напомнил школьникам, как необходимо себя вести на улицах города, как правильно переходить проезжую часть и какими правилами руководствоваться, управляя велосипедом. В ответ ребята пообещали быть достойными участниками дорожного движения и своим поведением показывать пример другим.
Ветеран передал в дар школьной организации ЮИД книгу «Повседневно исполняя долг» об истории отдела внутренних дел Киржачского района, соавтором которой он является.
В завершении мероприятия на улице ребятам был представлен патрульный автомобиль ДПС. Детям было интересно посмотреть, чем он оснащен, а самые смелые смогли примерить бронежилет и каску, подержать в руках жезл и сказать несколько слов через сигнальное громкоговорящее устройство.
Участники экскурсии остались довольны встречей и дружно поблагодарили полицейских за предоставленную возможность поближе познакомиться с направлениями деятельности сотрудников ГИБДД.