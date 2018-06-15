Участники экскурсии остались довольны встречей и дружно поблагодарили полицейских за предоставленную возможность поближе познакомиться с направлениями деятельности сотрудников ГИБДД.

В период летних каникул учащиеся средней общеобразовательной школы № 1 им. М.В. Серегина, отдыхающие в оздоровительном лагере с дневным пребыванием, посетили Госавтоинспекцию Киржачского района. Так как работа отдела ГИБДД начинается с дежурной части, именно там и было положено начало экскурсии. Ребята прошли по первому этажу, посетили комнату дежурного, где им рассказали, как осуществляется связь и контроль за нарядами ДПС, несущими службу на дорогах города и района. Исполняющий обязанности командира отдельного взвода ДПС старший лейтенант полиции Никита База показал некоторые технические средства и приборы, которые госавтоинспекторы применяют в своей повседневной работе.Экскурсанты посетили музей ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району, в экспозициях которого увековечена история становления и развития инспекции дорожного движения. Интересной стала встреча с ветераном Госавтоинспекции майором милиции в запасе Виктором Петровичем Потураевым. Он поделился своими воспоминаниями о том, как сам, будучи молодым человеком, поступил на службу в ГАИ, какие замечательные товарищи его окружали и как он стал профессионалом своего дела. Виктор Петрович напомнил школьникам, как необходимо себя вести на улицах города, как правильно переходить проезжую часть и какими правилами руководствоваться, управляя велосипедом. В ответ ребята пообещали быть достойными участниками дорожного движения и своим поведением показывать пример другим.Ветеран передал в дар школьной организации ЮИД книгу «Повседневно исполняя долг» об истории отдела внутренних дел Киржачского района, соавтором которой он является.В завершении мероприятия на улице ребятам был представлен патрульный автомобиль ДПС. Детям было интересно посмотреть, чем он оснащен, а самые смелые смогли примерить бронежилет и каску, подержать в руках жезл и сказать несколько слов через сигнальное громкоговорящее устройство.Участники экскурсии остались довольны встречей и дружно поблагодарили полицейских за предоставленную возможность поближе познакомиться с направлениями деятельности сотрудников ГИБДД.