В Ростуризм начали обращаться клиенты компании Polar Tour, которая в разгар сезона отпусков объявила о приостановке своей деятельности. Как поясняют в компании, не справились с обязательствами.

В Ростуризм начали обращаться клиенты компании Polar Tour, которая в разгар сезона отпусков объявила о приостановке своей деятельности. Как поясняют в компании, не справились с обязательствами.Число пострадавших туристов может составлять от нескольких сотен до двух тысяч. Речь идет о людях, которые уже оплатили свои путешествия, но теперь отдых под угрозой срыва. При этом у фирмы есть клиенты, которые сейчас находятся на курортах, или улетели за границу сегодня. Их путевки, по данным Ростуризма, оплачены.Polar Tour числилась в реестре туроператоров, таковым при этом не являясь. Компания просто оказывала услуги по бронированию и продаже путевок. Ответственность фирмы не застрахована."Всем туристам, чьи туры оплачены частично, не оплачены, или по которым нет заявок, надо взаимодействовать со своими турагентствами, где они этот тур приобрели, выяснить статус путевки. Те туристы, у которых нет оплаты, несмотря на то, что они ее внесли, но туроператору оплата не поступила, им надо будет вносить повторную оплату, затем они имеют право предъявить претензии Polar Tour", — объяснила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.