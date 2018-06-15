Испортить футбольный праздник всем болельщикам, которые едут на чемпионат мира в Россию, пообещал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В частности, украинских болельщиков подвергнут пропагандистской обработке.

Испортить футбольный праздник всем болельщикам, которые едут на чемпионат мира в Россию, пообещал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В частности, украинских болельщиков подвергнут пропагандистской обработке."Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко", — цитирует Павла Климкина РИА Новости.Проявить уважение и остановить вмешательства политиков в футбольные дела ранее призвала Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA). Это стало реакцией организации на призыв главы МИД Украины бойкотировать футбольное первенство мира в России. Кстати, сборная Украины по футболу чемпионат мира в России бойкотировала, но не по политическим причинам, а потому, что не прошла игровой отбор на чемпионат.Климкин призвал не выезжать в Россию и украинских болельщиков, поскольку поездка в Россию якобы "связана с серьезными угрозами для личной безопасности". Якобы украинские фанаты могут спровоцировать "целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок". Правда, примеров, что в России украинские граждане задерживались по национальности или при предъявлении паспорта с трезубом Павел Климкин и возглавляемое им ведомство не привели.Не слушать "всяких дураков" и приезжать в Россию на праздник мирового футбола ответил на призыв Климкина МИД России. Глупым и преступным назвал призыв украинского министра иностранных дело член думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. В России будут рады видеть украинских болельщиков, добавил он.Кроме того, комитет украинской Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал парламенту Украины запретить трансляцию в стране чемпионата мира по футболу. Для включения этого предложения в повестку Раде не хватило голосов. "Мракобесием" назвал такие предложения сопредседатель фракции Верховной рады от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.По поводу портретов Сенцова и Кольченко стоит сказать отдельно. Кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии. Но не за свое украинское гражданство, а по обвинению по организации взрывов в Крыму. По этому же приговору за причастность к террористической деятельности был на 10 лет отравлен в тюрьму его сообщник – Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев получили по семь лет лишения свободы.В Москву на церемонию открытия чемпионата приехали президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Боливии Эво Моралес, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, председатель Совета министров Ливана Саад Харири, президент Молдавии Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, президент Руанды Поль Кагаме, наследный принц Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.