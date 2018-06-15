Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала семейное фото. Оно и стало причиной скандала: в адрес девушки посыпалась критика и оскорбления

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала семейное фото. Оно и стало причиной скандала: в адрес девушки посыпалась критика и оскорбленияСовместноефото футболиста и модели вызвало неоднозначную реакцию в Instagram. Некоторые критично отнеслись к внешности беременной Костенко, атакже в грубой форме поинтересовались датой родов. "Такая жирная пузатка. (Здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Когда родищь тоуже урода??", – поинтересовалась подписчица. "Какая она отекшая", – добавиладругая.Однакодругие пользователи социальной сети резко осекли завистливых, по их мнению, девушек, ипожелали жене футболиста хороших родов и здорового малыша. "Не желайте зла. Темболее не пишите такие вещи беременной", – возмутилась подписчица. "Легких родовтебе чтоб все шло по плану", – добавила другие.Некоторыеспикеры намекали на нюансы истории любви супружеской пары и предрекали "возмездие"."Все вернется... Все обязательно вернется", – написал подписчик, вероятно имеющийв виду уход Тарасова от певицы и телеведущей Ольги Бузовой, когда они еще былив браке.В целом,все сошлись во мнении, что пара выглядит счастливо и пожелали им удачи икрепкой семьи. "Красивые, счастья идобра", – написал подписчик.