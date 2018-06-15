Он просил женщину вернуться

Он просил женщину вернуться44-летняя костромичка воткнула бывшему возлюбленному нож в спину.Она жила вместе с мужчиной какое-то время. После возлюбленные расстались. В сентябре прошлого года мужчина пригласил костромичку к себе домой. Она приехала в гости вместе с подругами и устроила застолье. Бывший оказывал ей знаки внимания и просил вернуться.Женщина разозлись и ударила его ножом в спину. После она ушла вместе с подругами, оставив мужчину истекать кровью. К счастью, он смог самостоятельно вызвать скорую. Теперь костромичке грозити реальный срок.