Возлюбленную актера, 42-летнюю израильтянку Нэри Оксман застали с другим мужчиной. Им оказался выпускник Гарварда, финансист Билл Экман.

Возлюбленную актера, 42-летнюю израильтянку Нэри Оксман застали с другим мужчиной. Им оказался выпускник Гарварда, финансист Билл Экман.Профессор Массачусетского университета уехала на выходные в Париж. Именно там, на закрытой вечеринке она отдыхала на закрытой вечеринке с миллиардером Экманом.Как утверждают западные СМИ, возлюбленная Питта специально прилетела во Францию, чтобы поболеть за финансиста на любительском теннисном турнире, в котором тот принял участие. И поддержка сексапильной брюнетки оказалась Биллу очень кстати: мужчина победил."Билл выиграл и матч, и девушку. Брэду Питту придется заняться теннисной игрой и получить научную степень, если он хочет завоевать такую впечатляющую и высокоинтеллектуальную женщину", – цитирует один из источниковОтмечается, что Билл и Нэри вели себя, как влюбленные, откровенно проявляя нежность друг к другу. К слову, Экман считается одним из самых завидных холостяков США. Состояние мужчины, по оценивается в 1,1 миллиарда долларов, сообщает Расстроенный Питт же улетел в Лондон, где проводит время со своими детьми.Казалось, что отношениям Брэда и красотки-архитектора ничего не угрожает. Ведь Оксман даже дала актеру ключи от своей квартиры. Но, судя по всему, профессор изменила свое предпочтение. К тому же, как отметила знакомая пары, Нэри не готова переезжать к Питту в Лос-Анджелес и жертвовать ради их романа своей карьерой.