Исполнительница хита На теплоходе музыка играет Ольга Зарубина предстала перед судом. Ее бывший муж – известный исполнитель романсов Александр Малинин обвинил звезду в клевете.

Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" ОльгаЗарубина предстала перед судом. Ее бывший муж – известный исполнитель романсовАлександр Малинин обвинил звезду в клевете.Ольга получила повестку после нелестной фразы в сторону артиста, которуюимела неосторожность произнести в телевизионном эфире. В одном из ток-шоуЗарубина на всю страну заявила, мол, Малинин плохой отец – не платит алименты ине интересуется жизнью дочери.Эти слова очень оскорбили артиста. Обвинения певицы он назвалложью и решил обратиться за защитой к Фемиде. Александр требует от экс-супругикомпенсацию морального ущерба в размере одного миллиона рублей. Отметим, что напроцесс певец не пришел, его интересы представлял адвокат.Зарубина пояснила в суде, что не понимает претензий Малинина.Ведь он действительно не имеет права считаться хорошим родителем для их совместнойдочери. Ведь он долгое время не признавал отцовства. Ольге ранее даже пришлось пойтина унизительную процедуру ДНК-тестирования."Ничего плохого и обидного в адрес Малинина не говорила. Поэтомудля меня это было немножко странно, получить такую повестку в суд. И еще былоудивительнее, что он хочет от меня получить миллион рублей. И вот тут я подумала:"Может быть кушать нечего народному артисту?" – язвительно заявилаисполнительница журналистам телеканала НТВ.Добавим, что судебное заседание по иску певца должнобыло состояться еще весной. Однако Ольга не смогла получить повестку – она вышла замуж и сменила фамилию.