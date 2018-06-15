Певец Владимир Кузьмин отказывается давать комментарии по поводу развода со своей супругой Екатериной. Ушлые журналисты поскребли по сусекам и нашли неопубликованное интервью, в котором артист косвенно намекает на причину размолвки.

Певец Владимир Кузьмин отказывается давать комментарии по поводу развода со своей супругой Екатериной. Ушлые журналисты "поскреблипо сусекам" и нашли неопубликованное интервью, в котором артист косвенно намекаетна причину размолвки.В откровенной беседе с представителем прессы артист рассказал, что Екатерина в последние годы сильноизменилась. Они поженились, когда девушка была очень молода, а за 17 лет супружества – повзрослела, поэтому стала другим человеком."Она наконец-то нашла свое место в психологии, ей оченькомфортно и хорошо. И сейчас она в Индии работает со своей группой. Я рад занее", – отметил Кузьмин. Певец добавил, что он постоянно гастролирует поРоссии, а его супруга уже долгое время проживает заграницей, поэтому постояннонаходиться вместе у них не получается. "Так для нее лучше, она нашла себя,стала личностью! А до этого была просто моей женой", – цитирует Кузьмина Dom2Life.ru.Добавим, что вчера, 14 июня, музыкант объявил о расставаниис супругой. "С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясьблизкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришловремя каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никакихкомментариев в прессе по этому поводу".Отметим, что влюбленные поженились в 2001 году. Екатеринамладше Владимира на 27 лет. Семейная жизнь супругов не была гладкой:поговаривали, что однажды их брак чуть не разрушился из-за ревности Кузьмина. Однакотогда пара смогла спасти отношения, сообщает издание "7Дней.ru".