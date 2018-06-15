ЛНР останется в составе Украины, если Киев выполнит минские соглашения, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной республики Владислав Дейнего.

ЛНР останется в составе Украины, если Киев выполнит минские соглашения, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной республики Владислав Дейнего.Он отметил, что Украине "нужна только территория". Деятельность Киева, которая должна демонстрировать приверженность минским соглашениям, на самом деле, по словам Дейнего, демонстрирует противоположное."Полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов, отказ от выплат пенсий", — сказал политик.Отторжение территории государства ведет либо к самостоятельному существованию этой территории, либо к ее присоединению к другим объектам международного права, отметил Дейнего. Однако, если Украина изменится радикально, "возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений".Но, подчеркнул политик, речь идет прежде всего о договорных отношениях – ЛНР останется самостоятельным субъектом, включенным в государство. Он напомнил, что самостоятельность республики прописана в комплексе мер по реализации минских соглашений.Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий", — указал Дейнего.