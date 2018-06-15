Сенатор отметил эффективность работы команды

Сенатор отметил эффективность работы командыЧлен Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Костромской областной Думы Михаил Козлов отметил эффективность работы команды администрации области. Комментарий нашему изданию Михаил Козлов дал по итогам отчета губернатора Сергея Ситникова за 2017 год в Костромской областной Думе.Сенатор подчеркнул, что работа губернатора и команды администрации привела к успешной реализации многих социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения региона. И что очень важно – получила поддержку правительства.«Глобальная работа администрации проделана для того, чтобы правительство помогало. Москва слезам не верит. Поэтому все, что сегодня в область пришло, это целиком заслуга администрации. Целиком и полностью, в первую очередь, губернатора и той команды, которая с ним сегодня работает. Все результаты, которые сегодня достигнуты – это большая внутренняя работа, в том числе - это и взаимодействие с органами исполнительной власти федерального уровня. За счет этого, я считаю, успехи сегодня в области есть», - прокомментировал Михаил Козлов.В частности, при поддержке президента и правительства страны в федеральную собственность перешла автодорога «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», что позволило высвободившиеся от содержания этого участка дороги средства направить на ремонт региональных дорог. За счет финансовой помощи из федерального центра увеличен объем дорожно-ремонтных работ. В прошлом году отремонтировано более 100 км региональных трасс. Впервые почти за полувековую историю начат капитальный ремонт автопешеходного моста через реку Волгу в Костроме. В 2018 году работы будут завершены.Также при значительной финансовой поддержке федерации построены новые детские сады. За шесть лет дополнительно создано более 4-х тысяч мест для детей дошкольного возраста. Причем, в текущем году началась работа по строительству ещё двух детских садов-яслей в г. Костроме на 280 мест каждый. Администрация области уже заключила соглашение с Министерством образования и науки о предоставлении средств из федерального бюджета в сумме более 310 миллионов рублей.Кроме того, впервые за последние 30 лет в регионе будут построены новые школы. В 2017 году принято решение о строительстве двух новых школ на 1000 мест в Давыдовском и Заволжском микрорайонах Костромы, а также в пос. Якшанга Поназыревского района.В Костроме при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ началась реализация создания детского технопарка «Кванториум», который станет центром инженерной и научной деятельности школьников и студентов.Благодаря систематической работе администрации Костромской области за последние четыре года за счет федерального и регионального бюджетов в учреждения здравоохранения Костромской области было поставлено 56 новых автомобилей скорой помощи и санитарных машин.За последние пять лет в регионе заработали 15 новых лечебных учреждений, среди которых региональный и первичные сосудистые центры, нефрологические центры, областной травмотологический центр и др.В конце 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета 12,1 млрд. рублей бюджетных кредитов под 0,1 процентов годовых. Благодаря этим средствам и работе с коммерческими банками по снижению процентных ставок в бюджете текущего года дополнительно перераспределено на социально-экономическое развитие более миллиарда рублей.