Экс–участник телепроекта Дом-2 Вальтер Соломенцев похитил
детей у своей беременной супруги Галины. Безутешная женщина пришла за помощью
к Андрею Малахову.
Экс–участник телепроекта "Дом-2" Вальтер Соломенцев похитил
детей у своей беременной супруги Галины. Безутешная женщина пришла за помощью
к Андрею Малахову.
В студии передачи "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" разгорелись
нешуточные страсти. Экс-священнослужитель в компании своей любовницы Олеси
Лисовской объяснял Галине перед всей страной, куда и зачем он увез двоих сыновей.
"Позвонила мне в полвторого, сказала, что несколько дней
больна, не может не только заботиться о детях, но и ходить", – пояснил Вальтер
свои мотивы. В тот момент Соломенцев находился в Санкт-Петербурге, но после
просьбы жены, которая, к слову, ждет от него третьего ребенка, приехал к ней чтобы
присматривать за малышами.
Галина вернулась из госпиталя и не обнаружила детей дома.
Вальтер без предупреждения забрал наследников в Северную столицу.
Женщина безуспешно пыталась найти супруга, постоянно
звонила ему. Вальтер поднимал трубку, но не рассказывал, где находится. Позже Галина выяснила, что Соломенцев вместе с мальчишками проживает вместе со своей бывшей
любовницей Олесей Лисовской.
В студии Вальтер заявил, что в его новом доме малышам будет
горазда лучше, так как те впервые за долгое время оказались в спокойной и
дружелюбной обстановке. В доказательство мужчина
продемонстрировал видеозапись, на которой мальчики по очереди нежно целуют
Лисовскую в щеку. Галина не смогла спокойно смотреть на своих детей в объятиях
разлучницы, она разрыдалась и попыталась уйти со съемочной площадки.
Олеся опровергла слова экс-священника, она отметила, что их
связывает только дружба. Они вместе с детьми встречались всего лишь раз для
передачи документов. Именно тогда и было сделано видео, которым бравирует
Вальтер.
Галина поведала, что приезжала в Питер чтобы вернуть детей.
Найти адрес ей помог адвокат Вячеслав Санников. Юрист появился на передаче с
намерением поддержать Галину. Как только Санников вошел в студию, на него
накинулся Вальтер и ударил его в лицо.
Присутствующие отметили, что в ситуацию пора вмешаться
сотрудникам органов опеки - ведь родителя ведут себя крайне неадекватно. Соломенцев пригрозил супруге, что заберет мальчишек через суд. Андрей Малахов осадил деловитого экс-священника. Ведущий
заявил, что если дело дойдет до Фемиды, то он первый будет свидетельствовать
против Вальтера. Замечание Малахова сразу успокоило разгоряченного мужчину.