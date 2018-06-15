Экс–участник телепроекта Дом-2 Вальтер Соломенцев похитил детей у своей беременной супруги Галины. Безутешная женщина пришла за помощью к Андрею Малахову.

Экс–участник телепроекта "Дом-2" Вальтер Соломенцев похитилдетей у своей беременной супруги Галины. Безутешная женщина пришла за помощьюк Андрею Малахову.В студии передачи "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" разгорелисьнешуточные страсти. Экс-священнослужитель в компании своей любовницы ОлесиЛисовской объяснял Галине перед всей страной, куда и зачем он увез двоих сыновей."Позвонила мне в полвторого, сказала, что несколько днейбольна, не может не только заботиться о детях, но и ходить", – пояснил Вальтерсвои мотивы. В тот момент Соломенцев находился в Санкт-Петербурге, но послепросьбы жены, которая, к слову, ждет от него третьего ребенка, приехал к ней чтобыприсматривать за малышами.Галина вернулась из госпиталя и не обнаружила детей дома.Вальтер без предупреждения забрал наследников в Северную столицу.Женщина безуспешно пыталась найти супруга, постояннозвонила ему. Вальтер поднимал трубку, но не рассказывал, где находится. Позже Галина выяснила, что Соломенцев вместе с мальчишками проживает вместе со своей бывшейлюбовницей Олесей Лисовской.В студии Вальтер заявил, что в его новом доме малышам будетгоразда лучше, так как те впервые за долгое время оказались в спокойной идружелюбной обстановке. В доказательство мужчинапродемонстрировал видеозапись, на которой мальчики по очереди нежно целуютЛисовскую в щеку. Галина не смогла спокойно смотреть на своих детей в объятияхразлучницы, она разрыдалась и попыталась уйти со съемочной площадки.Олеся опровергла слова экс-священника, она отметила, что ихсвязывает только дружба. Они вместе с детьми встречались всего лишь раз дляпередачи документов. Именно тогда и было сделано видео, которым бравируетВальтер.Галина поведала, что приезжала в Питер чтобы вернуть детей.Найти адрес ей помог адвокат Вячеслав Санников. Юрист появился на передаче снамерением поддержать Галину. Как только Санников вошел в студию, на негонакинулся Вальтер и ударил его в лицо.Присутствующие отметили, что в ситуацию пора вмешатьсясотрудникам органов опеки - ведь родителя ведут себя крайне неадекватно. Соломенцев пригрозил супруге, что заберет мальчишек через суд. Андрей Малахов осадил деловитого экс-священника. Ведущийзаявил, что если дело дойдет до Фемиды, то он первый будет свидетельствоватьпротив Вальтера. Замечание Малахова сразу успокоило разгоряченного мужчину.