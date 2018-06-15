Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко с просьбой собрать специальную комиссию по реновации в Санкт-Петербурге.

В своем письме депутат говорит, что программу развития застроенных территорий в Петербурге "оставляет желать лучшего", передает РИА Новости. По различным причинам тысячи жителей города, которые живут в ветхих домах, не могут получить новое жилье."Можно констатировать, что за 10 лет реновации в Санкт-Петербурге сделано в этом направлении непростительно мало", - подчеркнул Милонов.По его мнению, реновации мешает ряд активистов, кроме того, инвесторы не могут найти свободные участки для строительства в кварталах, из-за чего невозможно начать программу."Ситуация осложняется еще и тем, что по условиям питерской программы жители сносимых домов должны быть расселены только в границах того квартала, в котором производится реновация", - пояснил Милонов.Мешает развитию программы и проблемы последнего жильца, считает депутат. Если в Москве для расселения дома требуется согласие только 2/3 его жильцов, то в Петербурге нередки случаи, когда нерасселенной остается только одна квартира в доме, из-за чего стопорится реновация всего квартала.На сроки программы, по словам Милонова, влияют действия "так называемых градозащитников, которые намеренно затягивали реализацию программы по различным поводам и инициировали долгие судебные разбирательства, замораживающие строительство и расселение".Инвесторы пытаются продлить сроки реновации в судебном порядке, но "драгоценное время и терпение простых людей, ждущих переезда в новые квартиры, истощается", рассказал Милонов.Именно эта ситуация и побудила депутата обратиться к вице-премьеру, пояснил он в завершении своего письма. "Недопустимо, когда люди вынуждены годами жить в опасных, ветхих и тесных квартирах, когда в руках государственной власти есть все необходимые инструменты для переселения жителей в нормальное и современное жилье", - подчеркнул Милонов.