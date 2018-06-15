Рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами территории российской столицы образована при Московской городской избирательной комиссии. Теперь москвичи, которые будут находиться в день выборов Мэра Москвы за пределами города, смогут проголосовать по месту нахождения.

Рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами территории российской столицы образована при Московской городской избирательной комиссии. Теперь москвичи, которые будут находиться в день выборов Мэра Москвы за пределами города, смогут проголосовать по месту нахождения.Для решения вопросов, связанных с организацией голосования на так называемых загородных избирательных участках, сформирована группа из 16 человек. Среди них члены МГИК, общественные деятели, юристы, правозащитники, представители всех политических партий, в том числе движения в защиту прав избирателей "Голос", члены Общественной палаты Москвы и России, депутаты столичного парламента, Мособлдумы и Госдумы. Это член Общественной палаты России Максим Григорьев, председатель "Московского союза садоводов" Андрей Туманов, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России Станислав Рачинский, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, члены Общественной палаты Москвы Александр Козлов и Вадим Ковалев, депутат Мосгордумы Александр Семенников, депутаты Думы Михаил Дегтярев и Сергей Шаргунов, член бюро "Яблоко" Валерий Горячев, первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин, директор "Многофункциональных центров предоставления государственных услуг города Москвы" Елена Громова. Рабочую группу возглавил Алексей Шапошников. Секретарем рабочей группы стал Дмитрий Реут.Одно из главных нововведений предстоящих выборов – "Мобильный избиратель". Это институт голосования избирателей по месту их фактического прохождения в день голосования. "Дачные" участки для голосования вводятся для дополнительной гарантии реализации избирательных прав граждан, подчеркнул Алексей Шапошников. Кроме того, с 20 до 22 часов продлено время работы избирательных участков, в два раза уменьшено количество подписей избирателей для регистрации кандидата на должность мэра Москвы."В целом – это шаг вперед, большой шаг вперед. Раньше, для того, чтобы проголосовать, если ты находишься в Москве, а прописан где-то далеко, нужно было ехать по месту жительства, брать открепительное удостоверение, возвращаться. Это было очень накладно и не все этим пользовались", — сказал Григорий Мельконьянц."Все знают, что когда дачник уезжает, он лишается разных конституционных прав — на медицинское обслуживание, на избирательное право. И это, пожалуй, первый такой шаг, когда нам возвращается часть наших конституционных прав", — добавил председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов.На портале mos.ru будет открыт раздел для сбора предложений москвичей по местам размещения избирательных участков за пределами территории города."Мы предложили Мосгоризбиркому руководствоваться определннными критериями при выборе оптимальных мест размещения избирательных участков. На наш взгляд, они должны определяться по результатам обхода сотрудников МФЦ, количеству обращений на mos.ru, с учетом шаговой и транспортной доступности, и, исходя из максимальной численности москвичей в радиусе 2 километров. Участки должны находиться в наиболее известных для дачников местах, например, в зданиях правлений СНТ, магазинах, домах культуры и так далее", — предлагает член рабочей группы МГИК, депутат Мосгордумы, член Ассоциации юристов России Александр Семенников.Кроме этого, если готового помещения, где можно разместить УИК, нет, то стоит предусмотреть площадку, на которой можно установить модульную конструкцию.Успешный опыт механизма "мобильный избиратель" продемонстрировали выборы президента России в марте 2018 года. Только в Москве около 700 тысяч человек подали заявления о голосовании по месту нахождения.Выборы мэра Москву пройдут 9 сентября 2018 года. Своих кандидатов выдвинули пять партий, а также намерены баллотироваться в столичные градоначальники десять самовыдвиженцев, в том числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин.Закон о создании избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра был принят Мосгордумой в трех чтениях 17 мая.