При Московской городской избирательной комиссии (МГИК) создана рабочая группа, которая будет заниматься созданием участков для голосования на мэрских выборах за пределами Москвы. Решение о необходимости организации мест для волеизъявления москвичей вне территории города позволит жителям Москвы отдать свой голос по месту нахождения. Создание рабочей группы при МГИК позволит перейти от слов к делу. В ее состав входят представители городского избиркома, известные общественные активисты и юристы, представители правозащитных организаций и партий (включая движение Голос), представители федеральной и городской Общественной палаты, столичные и федеральные законодатели.
При Московской городской избирательной комиссии (МГИК) создана рабочая группа, которая будет заниматься созданием участков для голосования на мэрских выборах за пределами Москвы. Решение о необходимости организации мест для волеизъявления москвичей вне территории города позволит жителям Москвы отдать свой голос по месту нахождения. Создание рабочей группы при МГИК позволит перейти от слов к делу. В ее состав входят представители городского избиркома, известные общественные активисты и юристы, представители правозащитных организаций и партий (включая движение "Голос"), представители федеральной и городской Общественной палаты, столичные и федеральные законодатели.
Всего в работе группы принимают участие 16 человек: член ОП
Максим Григорьев, глава "Московского союза садоводов" Андрей Туманов,
правозащитник Александр Брод, сопредседатель "Голоса" Григорий
Мельконьянц. Также в рабочую группу входят: эксперт при главе ЦИК Станислав
Рачинский, столичный омбудсмен Татьяна Потяева, члены столичной ОП Александр
Козлов и Вадим Ковалев, депутат Мосгордумы Александр Семенников, представитель
Мособлдумы Никита Чаплин, депутаты Госдумы Михаил Дегтярев и Сергей Шаргунов, представитель
партии "Яблоко" Валерий Горячев, глава "Многофункциональных центров предоставления государственных услуг города Москвы" Елена Громова.
Как отметил руководитель рабочей группы Алексей Шапошников,
изменения в избирательном законодательстве города помогут реализации
избирательных прав граждан. Он напомнил, что время работы избирательных
участков продлено до 22:00, снижены требования по количеству подписей
избирателей для кандидатов, Общественная палата Москвы получила право
направлять наблюдателей в избиркомы.
"Также введен "Мобильный избиратель" – это институт
голосования избирателей по месту их фактического прохождения в день голосования,
– рассказал Шапошников, пояснив, что жители столицы, находящиеся за пределами города,
смогут принять участие в голосовании по месту нахождения. Для этого, по его
словам, Мосгоризбирком получил право организовывать участки для голосования вне
Москвы.
Соответствующую работу, пояснил Алексей Шапошников, будут вести
вместе МГИК, власти Москвы и задействованных регионов. Первостепенные вопросы -
определение мест для организации голосования, создание участковых избиркомов, обустройство
участков, информирование населения и организация непосредственно голосования. "На
всех этих этапах мы будем вести мониторинг правоприменительной практики и
вносить предложения по совершенствованию принимаемых решений", – заявил
он.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут выразил уверенность, что эксперты
помогут организовать выборы мэра столицы "в соответствии с законом и в
интересах избирателей. Григорий Мельконьянц, в свою очередь, отметил полезность
создания загородных избирательных участков. По его словам, работа в этом
направлении является большим шагом вперед. А Андрей Туманов считает, что
организация процесса голосования вне городских территорий поможет дачникам реализовать
свое законное право.
Напомним, Мосгордума приняла закон, разрешающий в ходе
выборов мэра создавать избирательные участки за пределами города. Конкретные места
будут определены с участием дачников. Выборы московского градоначальника
состоятся в этом году в единый день голосования, 9 сентября. В настоящее время
на этот пост претендуют 15 человек, в том числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин.