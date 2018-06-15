При Московской городской избирательной комиссии (МГИК) создана рабочая группа, которая будет заниматься созданием участков для голосования на мэрских выборах за пределами Москвы. Решение о необходимости организации мест для волеизъявления москвичей вне территории города позволит жителям Москвы отдать свой голос по месту нахождения. Создание рабочей группы при МГИК позволит перейти от слов к делу. В ее состав входят представители городского избиркома, известные общественные активисты и юристы, представители правозащитных организаций и партий (включая движение Голос), представители федеральной и городской Общественной палаты, столичные и федеральные законодатели.

При Московской городской избирательной комиссии (МГИК) создана рабочая группа, которая будет заниматься созданием участков для голосования на мэрских выборах за пределами Москвы. Решение о необходимости организации мест для волеизъявления москвичей вне территории города позволит жителям Москвы отдать свой голос по месту нахождения. Создание рабочей группы при МГИК позволит перейти от слов к делу. В ее состав входят представители городского избиркома, известные общественные активисты и юристы, представители правозащитных организаций и партий (включая движение "Голос"), представители федеральной и городской Общественной палаты, столичные и федеральные законодатели.Всего в работе группы принимают участие 16 человек: член ОПМаксим Григорьев, глава "Московского союза садоводов" Андрей Туманов,правозащитник Александр Брод, сопредседатель "Голоса" ГригорийМельконьянц. Также в рабочую группу входят: эксперт при главе ЦИК СтаниславРачинский, столичный омбудсмен Татьяна Потяева, члены столичной ОП АлександрКозлов и Вадим Ковалев, депутат Мосгордумы Александр Семенников, представительМособлдумы Никита Чаплин, депутаты Госдумы Михаил Дегтярев и Сергей Шаргунов, представительпартии "Яблоко" Валерий Горячев, глава "Многофункциональных центров предоставления государственных услуг города Москвы" Елена Громова.Как отметил руководитель рабочей группы Алексей Шапошников,изменения в избирательном законодательстве города помогут реализацииизбирательных прав граждан. Он напомнил, что время работы избирательныхучастков продлено до 22:00, снижены требования по количеству подписейизбирателей для кандидатов, Общественная палата Москвы получила правонаправлять наблюдателей в избиркомы."Также введен "Мобильный избиратель" – это институтголосования избирателей по месту их фактического прохождения в день голосования,– рассказал Шапошников, пояснив, что жители столицы, находящиеся за пределами города,смогут принять участие в голосовании по месту нахождения. Для этого, по егословам, Мосгоризбирком получил право организовывать участки для голосования внеМосквы.Соответствующую работу, пояснил Алексей Шапошников, будут вестивместе МГИК, власти Москвы и задействованных регионов. Первостепенные вопросы -определение мест для организации голосования, создание участковых избиркомов, обустройствоучастков, информирование населения и организация непосредственно голосования. "Навсех этих этапах мы будем вести мониторинг правоприменительной практики ивносить предложения по совершенствованию принимаемых решений", – заявилон.Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут выразил уверенность, что экспертыпомогут организовать выборы мэра столицы "в соответствии с законом и винтересах избирателей. Григорий Мельконьянц, в свою очередь, отметил полезностьсоздания загородных избирательных участков. По его словам, работа в этомнаправлении является большим шагом вперед. А Андрей Туманов считает, чтоорганизация процесса голосования вне городских территорий поможет дачникам реализоватьсвое законное право.Напомним, Мосгордума приняла закон, разрешающий в ходевыборов мэра создавать избирательные участки за пределами города. Конкретные местабудут определены с участием дачников. Выборы московского градоначальникасостоятся в этом году в единый день голосования, 9 сентября. В настоящее времяна этот пост претендуют 15 человек, в том числе действующий мэр Москвы Сергей Собянин.