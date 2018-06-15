До конца года власти столицы планируют передать переселенцам 32 новых дома. Об этом сообщил глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин. Таким образом, по его словам, новыми квартирами будут обеспечены жители 60-70 старых пятиэтажек. В настоящее время в часть из новостроек москвичи уже переезжают.
До конца года власти столицы планируют передать переселенцам 32 новых дома. Об этом сообщил глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин. Таким образом, по его словам, новыми квартирами будут обеспечены жители 60-70 старых пятиэтажек. В настоящее время в часть из новостроек москвичи уже переезжают.
Как рассказал Марат Хуснуллин, на сегодняшний день уже подобраны
242 площадки на 3,5 миллиона квадратных метров жилья для участников программы. Власти
города делают все, чтобы в ближайшие два-три года выйти на темпы строительства
пяти миллионов квадратных метров ежегодно. "Это необходимо, чтобы Москва
могла выполнить свое обещание и обеспечить новым жильем порядка миллиона
человек из более чем 5 тысяч ветхих домов", – сказал он.
Глава стройкомплекса напомнил, что программа реновации была
принята в Москве только в прошлом году. И столичным властям удалось в рекордно
короткие сроки начать переселять людей в новые дома. "Возможно, это
получилось потому, что в основе всей работы лежало дальновидное, абсолютно
государственное решение мэра, – цитирует Хуснуллина "Российская
газета". – Вопрос, что делать дальше с ветхим жильем, он поставил еще лет
пять тому назад".
В результате было решено искать свободные площадки для
строительства домов. Благодаря этому, к моменту старта программы реновации город
имел миллион квадратных метров жилья в работе.
Что касается непосредственно процесса переселения, то по
словам столичного чиновника, практически все москвичи довольны предлагаемыми
условиями. "Переехали все в первые же предложенные квартиры, процентов десять
новоселов при этом сказали: устраивает все, но хотелось бы расшириться,
докупить комнату", – отметил он, добавив, что в рамках реновации действует
механизм предоставления скидки на дополнительные "квадраты".
В результате грамотного подхода к реализации программы, в настоящее
время первый освобожденный дом уже готовится к сносу. "Надеюсь, до конца
этого года снесем, а в следующем году начнем на его месте строить новый, – сказал
руководитель строительного комплекса. – Так и поднимается новая волна".
Напомним, первые переселенцы по реновации начали въезжать в
новые квартиры в феврале текущего года. Программа стартовала в районе Северное
Измайлово, где жильцы двух пятиэтажек переехали в дом комфорткласса.