До конца года власти столицы планируют передать переселенцам 32 новых дома. Об этом сообщил глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин. Таким образом, по его словам, новыми квартирами будут обеспечены жители 60-70 старых пятиэтажек. В настоящее время в часть из новостроек москвичи уже переезжают.

До конца года власти столицы планируют передать переселенцам 32 новых дома. Об этом сообщил глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин. Таким образом, по его словам, новыми квартирами будут обеспечены жители 60-70 старых пятиэтажек. В настоящее время в часть из новостроек москвичи уже переезжают.Как рассказал Марат Хуснуллин, на сегодняшний день уже подобраны242 площадки на 3,5 миллиона квадратных метров жилья для участников программы. Властигорода делают все, чтобы в ближайшие два-три года выйти на темпы строительствапяти миллионов квадратных метров ежегодно. "Это необходимо, чтобы Москвамогла выполнить свое обещание и обеспечить новым жильем порядка миллионачеловек из более чем 5 тысяч ветхих домов", – сказал он.Глава стройкомплекса напомнил, что программа реновации былапринята в Москве только в прошлом году. И столичным властям удалось в рекорднокороткие сроки начать переселять людей в новые дома. "Возможно, этополучилось потому, что в основе всей работы лежало дальновидное, абсолютногосударственное решение мэра, – цитирует Хуснуллина "Российскаягазета". – Вопрос, что делать дальше с ветхим жильем, он поставил еще летпять тому назад".В результате было решено искать свободные площадки длястроительства домов. Благодаря этому, к моменту старта программы реновации городимел миллион квадратных метров жилья в работе.Что касается непосредственно процесса переселения, то пословам столичного чиновника, практически все москвичи довольны предлагаемымиусловиями. "Переехали все в первые же предложенные квартиры, процентов десятьновоселов при этом сказали: устраивает все, но хотелось бы расшириться,докупить комнату", – отметил он, добавив, что в рамках реновации действуетмеханизм предоставления скидки на дополнительные "квадраты".В результате грамотного подхода к реализации программы, в настоящеевремя первый освобожденный дом уже готовится к сносу. "Надеюсь, до концаэтого года снесем, а в следующем году начнем на его месте строить новый, – сказалруководитель строительного комплекса. – Так и поднимается новая волна".Напомним, первые переселенцы по реновации начали въезжать вновые квартиры в феврале текущего года. Программа стартовала в районе СеверноеИзмайлово, где жильцы двух пятиэтажек переехали в дом комфорткласса.