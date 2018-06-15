Экс-спикер парламента Республики Корея Чон Се Гюн назвал церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России грандиозной. Такое заявление политик сделал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Экс-спикер парламентаРеспублики Корея Чон Се Гюн назвал церемонию открытия чемпионата мира пофутболу в России грандиозной. Такое заявление политик сделал на встрече соспикером Госдумы Вячеславом Володиным.Чон Се Гюн специально прилетел в Москву, чтобыпобывать на открытии большого спортивного праздника. На встрече с главой Думы он назвал церемонию в "Лужниках" грандиозной ипоздравил российскую сборную с победой в первом матче чемпионата.Во время встречи ВячеславВолодин отметил большой вклад Чон Се Гюна в развитие отношений между Москвой и Сеулом."Именно при вашей поддержкесостоялось совещание спикеров парламентов стран Евразии, которое прошло в Сеулев 2017 году. Уверен, тесное взаимодействие депутатов наших стран будет и впредь способствовать конструктивномуроссийско-корейскому диалогу, – сказал спикер.Он также поблагодарил ЧонСе Гюна за активное содействие ворганизации третьего совещания спикеровпарламентов стран Евразии, проведение которого планируется 8-11 ноября вТурции. По словам Володина, 21 июня президент Республики Корея Мун Чже Ин выступит на пленарном заседании Госдумы.Проработка вопроса ороссийско-корейской межпарламентской комиссии, идею создания которой предложил экс-спикерзаконодательного органа Кореи, находится на заключительном этапе, готовитсяподписание ее устава, добавил Володин.Госдума VII созыва уделяет большое внимание развитию межпарламентских связей. Недавно в Москве по инициативе спикера Вячеслава Володина прошел большой международный форум "Развитие парламентаризма". На нем звучали призывы к отмене антироссийских санкций, а в итоговой декларации встречи подчеркивалось, что язык санкций недопустим на международной арене.