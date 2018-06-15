Экс-спикер парламента
Республики Корея Чон Се Гюн назвал церемонию открытия чемпионата мира по
футболу в России грандиозной. Такое заявление политик сделал на встрече со
спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Экс-спикер парламента
Республики Корея Чон Се Гюн назвал церемонию открытия чемпионата мира по
футболу в России грандиозной. Такое заявление политик сделал на встрече со
спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Чон Се Гюн специально прилетел в Москву, чтобы
побывать на открытии большого спортивного праздника. На встрече с главой Думы он назвал церемонию в "Лужниках" грандиозной и
поздравил российскую сборную с победой в первом матче чемпионата.
Во время встречи Вячеслав
Володин отметил большой вклад Чон Се Гюна в развитие отношений между Москвой и Сеулом.
"Именно при вашей поддержке
состоялось совещание спикеров парламентов стран Евразии, которое прошло в Сеуле
в 2017 году. Уверен, тесное взаимодействие депутатов наших стран будет и впредь способствовать конструктивному
российско-корейскому диалогу, – сказал спикер.
Он также поблагодарил Чон
Се Гюна за активное содействие в
организации третьего совещания спикеров
парламентов стран Евразии, проведение которого планируется 8-11 ноября в
Турции. По словам Володина, 21 июня президент Республики Корея Мун Чже Ин выступит на пленарном заседании Госдумы.
Проработка вопроса о
российско-корейской межпарламентской комиссии, идею создания которой предложил экс-спикер
законодательного органа Кореи, находится на заключительном этапе, готовится
подписание ее устава, добавил Володин.
Госдума VII созыва уделяет большое внимание развитию межпарламентских связей. Недавно в Москве по инициативе спикера Вячеслава Володина прошел большой международный форум "Развитие парламентаризма". На нем звучали призывы к отмене антироссийских санкций, а в итоговой декларации встречи подчеркивалось, что язык санкций недопустим на международной арене.