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<a href="http://33live.ru/novosti/15-06-2018-moskva-stanet-umnee-na-400-videokamer-oni-zhe-budut-iskat-mashiny-v-ugone.html" target="_blank">Москва станет умнее на 400 видеокамер (они же будут искать машины в угоне)</a> - Центр организации дорожного движения столицы собирается пополнить свой арсенал сразу четырьмя сотнями комплексов видеоаналитики. Они нужны для развития интеллектуальной транспортной системы и будут работать на повышение безопасности дорожного движения.