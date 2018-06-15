Муж Наташи Королевой Сергей Глушко не устает удивлять общественность. На сей раз он продемонстрировал накачанные ягодицы.

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко не устает удивлять общественность. На сей раз он продемонстрировал накачанные ягодицы.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Глушко (более известный под звучным псевдонимом Тарзан) выложил фотографию, вызвавшую бурную реакцию у подписчиков.На снимке артист стриптиза продемонстрировал широкую спину, упругие ягодицы и стройные ноги. "Эээх! Люблю дачу...))))) Проветриваю концертный костюм... Понеслась!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Глушко.Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к публикации. "ого! вот это орешки")))", "Ножки Франции с итальянскими изгибами😍😂", "Ой, как же повезло соседке😍😆Тарзан-Шоу не выходя из дома🔥🔥🔥", "У каждого своя Правда . НО есть рамки приличия !!", "Зачетно", "Классс наверное..теплый ветерок щекочет бубенчики", "Старческий маразм", "Все такие целомудренные... Напали на красавца! Завидуйте молча... Тарзан ПРЕКРАСЕН! Люди деньги платят,чтобы на это посмотреть...😜Поменьше агрессии ,друзья. Жизнь прекрасна!", "Мама мия! мир точно с катушек слетел...." – высказались пользователи Сети.Отметим, что Сергей Глушко 48 лет, однако, по мнению фанатов, он выглядит на 20. К слову, именно столько лет артист занимается стриптизом. "Стриптиз для меня – не работа. Когда это станет работой – все, кряк, надо уходить. Я не профессионал, а любитель. В хорошем смысле слова. Это дело, в котором я себя нашел, которое приносит мне удовольствие и – о чудо! – доход. Конечно, в определенном смысле это труд, но я люблю физические упражнения, мне нравятся нагрузки. Эта часть процесса меня мало волнует, а вот то, что происходит эфирно, энергетически, действительно ценно для меня", – объяснил Сергей Глушко в недавнем интервью.