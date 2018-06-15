Узнать историю столичных футбольных клубов и стадионов, услышать о легендарных мастерах мяча - болельщиков приглашают на бесплатные тематические экскурсии. Выплеснуть эмоции можно в фан-зоне на Воробьевых горах. Однако в предстоящие выходные столичная афиша порадует не только фанатов.

Узнать историю столичных футбольных клубов и стадионов, услышать о легендарных мастерах мяча — болельщиков приглашают на бесплатные тематические экскурсии. Выплеснуть эмоции можно в фан-зоне на Воробьевых горах. Однако в предстоящие выходные столичная афиша порадует не только фанатов.Крыша знаменитого павильона ВДНХ. Отсюда открывается панорамный вид на Москву. Совсем скоро каждый желающий сможет сделать здесь впечатляющие фотографии и даже полюбоваться закатом под красивую музыку. 17 июня крыша павильона "Рабочий и колхозница" превратится в концертную площадку, на которой выступят лучшие музыканты. Концерты будут проходить 2 раза в неделю. По четвергам ждут любителей классической музыки и джаза, а каждое воскресенье посетителей будут знакомить с новыми исполнителями и необычными жанрами. Например, такими как инди-рок и ритм-н-блюз.Обещает поразить своей новизной и масштабностью фестиваль цифровых искусств, который пройдет в выходные в центре дизайна "Артплей". На ваших глазах художники создадут цифровое купольное полотно, а потом в режиме реального времени преобразят музыку в форму и цвет.И, конечно, приходите на Воробьевы горы поболеть за любимые сборные. Там сейчас проходит фестиваль болельщиков. За игрой можно следить на большом экране. Для любителей футбола подготовили и большую образовательную программу — бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии. Во время прогулки расскажут об истории московских спортивных клубов и их знаменитых игроках, а также покажут преобразившиеся стадионы. Записаться на экскурсии можно в специальных пунктах, оформленных в виде футбольных мячей.Погода для прогулок самая что ни на есть подходящая, лето, наконец-то, возвращается. Выходные будут солнечными и теплыми.