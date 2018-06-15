Курьезный инцидент произошел во время выступления лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко на форуме Новый курс Украины. Мужчина вышел на сцену, вручил ей букет цветов, а затем признался в любви, попросил сохранить европейский курс Украины и внезапно оголил торс. Тимошенко при этом довольно улыбалась.

Курьезный инцидент произошел во время выступления лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины".Мужчина вышел на сцену, вручил ей букет цветов, а затем признался в любви, попросил сохранить европейский курс Украины и внезапно оголил торс, сообщает украинский телеканал NewsOne."Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу", — сказал Тимошенко молодой мужчина с трудноразличимой надписью на спине. Юлия Владимировна, судя по реакции, хоть и была удивлена его выходкой, но сохраняла на лице улыбку.В соцсетях, комментируя этот инцидент, разошлись во мнениях: то ли поклонник Тимошенко решил использовать мужской вариант феминисток, оголяющих грудь во время своих акций, то ли повторил выходку мужчины, выскочившего на сцену "Евровидения" и снявшего штаны во время выступления украинской певицы Джамалы.