График движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги сегодня пришлось скорректировать из-за аварии в районе станции Черусти. Там сошли с рельсов пять вагонов с углем.

График движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги сегодня пришлось скорректировать из-за аварии в районе станции Черусти. Там сошли с рельсов пять вагонов с углем.Из-за этого пассажирские составы идут в обход проблемного участка, пригородные электрички следуют по укороченному маршруту. Также для перевозки пассажиров задействованы компенсационные автобусы. На месте сейчас работают ремонтно-восстановительные бригады, которые устраняют последствия произошедшего.