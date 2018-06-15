Об этом сообщили в пресс-службе губернатора

Об этом сообщили в пресс-службе губернатораНа время Чемпионата мира по футболу в Костроме открыли международный и единственный в России колл-центр для водителей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Операторы будут консультировать гостей первенства о правилах перевозки пассажиров по территориям городов, где будут проходить матчи. Также это касается водителей автобусов.Колл-центр открыли на базе компании «Аргус-Сервис». Консультациями занимаются студенты КГУ. Большинство из молодых людей владеют английским языком. За сутки они принимают более 300 звонков.