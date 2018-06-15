На территории ЮАО Москвы подобрали 29 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Градостроительные планы оформлены уже на 16 участков, остальные пока прорабатываются. Параллельно ведется поиск дополнительных площадок, передает "Интерфакс".Между тем, на северо-востоке Москвы к переезду готовятся жители трех пятиэтажек на улицах Осташковская и Полярная. Как сообщили в департаменте градостроительной политики, на переезд согласились уже 54% жильцов – знакомство переселенцев с новостройками началось 9 июня. 113 человек выразили желание докупить при переезде дополнительные квадратные метры.