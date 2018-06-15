Рейтинг наиболее популярных приложений сервисов каршеринга для платформ Android и iOS составила исследовательская лаборатория информационных продуктов Роскачества. Приложения оценивались по целому ряду характеристик: в оценочном списке значились 36 параметров, разделенных на несколько групп.
<a href="http://33live.ru/novosti/15-06-2018-nazvany-luchshie-mobilnye-prilozheniya-dlya-karsheringa.html" target="_blank">Названы лучшие мобильные приложения для каршеринга</a> - Рейтинг наиболее популярных приложений сервисов каршеринга для платформ Android и iOS составила исследовательская лаборатория информационных продуктов Роскачества. Приложения оценивались по целому ряду характеристик: в оценочном списке значились 36 параметров, разделенных на несколько групп.
[url=http://33live.ru/novosti/15-06-2018-nazvany-luchshie-mobilnye-prilozheniya-dlya-karsheringa.html]Названы лучшие мобильные приложения для каршеринга[/url] - Рейтинг наиболее популярных приложений сервисов каршеринга для платформ Android и iOS составила исследовательская лаборатория информационных продуктов Роскачества. Приложения оценивались по целому ряду характеристик: в оценочном списке значились 36 параметров, разделенных на несколько групп.