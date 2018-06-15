Немецкая радиостанция Hessischer Rundfunk опровергла сделанную от ее имени публикацию о выходе баварского Христианско-социального союза (ХСС) из единой парламентской фракции с Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Немецкая радиостанция Hessischer Rundfunk опровергла сделанную от ее имени публикацию о выходе баварского Христианско-социального союза (ХСС) из единой парламентской фракции с Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает ТАСС.Изначально наделавшее много шума сообщение о расколе партийного союза появилось в Twitter HR Tagesgeschehen, который ведет редактор сатирического журнала Titanic Мориц Хюртген. По оформлению страница очень похожа на аккаунты телерадиокомпании Hessischer Rundfunk.Однако позднее представитель радиостанции сообщил, что этот аккаунт ей не принадлежит.Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя ситуацию, призвал всех сохранять спокойствие."Мы должны сохранять спокойствие. Я не собираюсь комментировать это, неважно, откуда это исходит", — заявил он РИА Новости.