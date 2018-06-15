Сегодня, 15 июня, прошло три года с тех пор, как умерла Жанна Фриске. Ее возлюбленный, телеведущий Дмитрий Шепелев, обратился к общественности.

Сегодня, 15 июня, прошло три года с тех пор, как умерла Жанна Фриске. Ее возлюбленный, телеведущий Дмитрий Шепелев, обратился к общественности.Дмитрий Шепелев опубликовал собственную фотографию в Instagram и разразился философским постом к ней. "Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня 15 июня, день когда не стало Жанны. И именно на этот день абсолютно неожиданно, совершенно спонтанно выпала съемка #насамомделе в которой мне предстоит говорить о раке головного мозга", – сообщил Шепелев.Телеведущий признался, что ему до сих пор сложно говорить на эту тему "без эмоций". "И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю этот как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и победить главное – страх", – заключил шоумен.Подписчики прокомментировали заявление Дмитрия Шепелева. "Дмитрий, вы правы – случайности не случайны. Спасибо вам за то, что делаете! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Держись, Дима... Бог хранит твой путь... 🙏 удачной съемки!", "Берегите сына и себя. Жанне пусть земля будет пухом", "Дмитрий счастья и здоровья вам и вашему сыну. Про то, что нужно говорить очень и очень спорно. Если бы тогда не начали говорить, а тихо и на свои лечила ( а у Жанны были деньги), то и не всего этого бреда. Мертвую давным давно пора всем оставить в покое и дальше жить", – высказались поклонники.Ранее прокомментировала печальную дату младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она опубликовала фотографию певицы и написала: "3....😔 Все равно не чувствую я что тебя больше нет... Для меня ты всегда жива!"