Представители стриминг-сервиса Netflix рассказали о тренинге, который им провело начальство. Сотрудников съемочной группы сериала Черное зеркало обучили правилам поведения в коллективе.

Представители стриминг-сервиса Netflix рассказали о тренинге, который им провело начальство. Сотрудников съемочной группы сериала "Черное зеркало" обучили правилам поведения в коллективе, сообщает Sun.Не смотреть друг на друга дольше пяти секунд (потому что пристальные взгляды неприличны);Кричать: "Прекрати!", если коллега ведет себя неподобающим образом;Не обниматься подолгу;Не флиртовать друг с другом;Не приглашать коллегу куда-то, если тот ответил отказом;Не навязываться, если вам намекнули на отсутствие интереса;Не спрашивать номера телефонов коллег в личных целях;Сообщать о приставаниях других сотрудников.Руководство Netflix сообщило, что довольно результатами тренига. Компания отметила, что главное для них – поддержание комфортной и безопасной рабочей атмосферы.